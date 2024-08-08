Эксперт по безопасности Смирнов: чаще всего альпинисты погибают на Эвересте от схождения лавин

Главной мечтой всех альпинистов является восхождение на Эверест. Однако нередко попытки покорить вершину заканчиваются трагедией. Чаще всего люди погибают от схождения лавин, рассказал эксперт по безопасности Алексей Смирнов, передала «Вечерняя Москва».

По его словам, также опасной точкой Эвереста считается так называемое Северное седло, его высота составляет около семи тысяч метров. По статистике, на это седло приходится почти каждая 20-я смерть из всех погибших на Эвересте.

Среди других крайне опасных зон особенно выделяются Южное седло, Долина молчания и ледопад Кхумбу, отметил Смирнов.

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