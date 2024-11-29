Эксперт по безопасности Сажин призвал никому не говорить приходящие в СМС коды

Мошенники становятся все более изобретательными, поэтому нужно быть внимательнее ко всем своим словам и действиям в беседе с незнакомцами. Об этом с разговоре с Общественной Службой Новостей напомнил эксперт по социальной безопасности Владимир Сажин.

По его словам, люди зачастую становятся жертвами мошенников из-за собственной невнимательности. Одни и те же рекомендации повторяются многократно, но люди все равно верят звонящим и говорят им коды из СМС.

«Сколько не говори, не предупреждай о том, что никогда нельзя передавать код который пришел в СМС сообщении третьим лицам, тем более с которыми вы не знакомы, все равно найдется тот, кто верит в честность звонящего», — подчеркнул Сажин.

Он напомнил, что не стоит вести беседы с так называемыми полицейскими, с якобы сотрудниками пенсионных фондов и представителями ресурсоснабжающих компаний. Тем более категорически запрещено называть им какие-либо личные данные или коды.