Эксперт по безопасности Савин посоветовал закреплять светоотражающие элементы на видимых местах одежды ребенка

Чтобы обезопасить ребенка во время его пребывания на улице, мало купить светоотражающие элементы, также важно закрепить их в правильном месте. Об этом РИАМО рассказал начальник отдела по взаимодействию с организациями Московского городского центра условий и охраны труда департамента труда и социальной защиты населения столицы Егор Савин.

По его словам, нужно крепить элементы так, чтобы их мог заметить водитель. А это значит, что их должно быть видно из-под школьных рюкзаков или шарфов.

Хорошим местом станут, например, рукава, ранец и шапка ребенка. Причем крепить светоотражающие элементы нужно и впереди, и сзади. Еще один немаловажный момент — их площадь. Лучше отдавать предпочтение крупным нашивкам и наклейкам, добавил «Петербургский дневник».