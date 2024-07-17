Эксперт по безопасности Пожарская рассказала о новой схеме мошенников, которые звонят якобы для проведения опроса

По ее словам, мошенники звонят жертвам и предлагают пройти опрос за вознаграждение. Они сначала задают разные вопросы, а потом просят данные карты якобы для перевода денег.

«Не все сообщают CVV/СVC код, но злоумышленникам не всегда это и нужно, потому что сейчас существует нехитрый софт, который эти коды позволяет подбирать для конкретных карт», — объяснила эксперт.

Она добавила также, что преступники записывают голос жертвы. Потом его используют для того, чтобы отвечать на голосовые команды банка.