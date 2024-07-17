Эксперт по безопасности Пожарская рассказала о новой схеме мошенников, которые звонят якобы для проведения опроса
Мошенники придумали новую схему обмана людей. Об этом радио Sputnik рассказала эксперт платформы Народного фронта «Мошеловка» Александра Пожарская.
По ее словам, мошенники звонят жертвам и предлагают пройти опрос за вознаграждение. Они сначала задают разные вопросы, а потом просят данные карты якобы для перевода денег.
«Не все сообщают CVV/СVC код, но злоумышленникам не всегда это и нужно, потому что сейчас существует нехитрый софт, который эти коды позволяет подбирать для конкретных карт», — объяснила эксперт.
Она добавила также, что преступники записывают голос жертвы. Потом его используют для того, чтобы отвечать на голосовые команды банка.