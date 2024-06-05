Эксперт по безопасности Победоносцев призвал не оставлять в машинах пауэрбанки и зажигалки

Летом температура в салоне машины с выключенным кондиционером может подниматься до +60 градусов, поэтому не все предметы можно оставлять внутри. Об этом радио Sputnik рассказал руководитель проектов интегрированных систем безопасности Сергей Победоносцев.

Он подчеркнул, что на подоконниках и в машинах нельзя бросать зажигалки, пауэрбанки, аккумуляторы и смартфоны. Они должны храниться при температуре не выше +26 градусов.

«Если она поднимается выше, эти устройства начинают нагреваться, в них происходит химическая реакция, которая может привести к возгоранию», — предупредил эксперт.

Он добавил, что также не стоит оставлять на подоконниках пластиковые бутылки с водой. Солнечные лучи, проходя через нее, могут спровоцировать эффект линзы и вызвать пожар.