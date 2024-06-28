Эксперт по безопасности Парфентьев посоветовал писать администрации платформы при взломе аккаунта

Если человек заметил взлом аккаунта, но не потерял к нему доступ, то первым дело нужно изменить пароль. Об этом Общественной Службой Новостей рассказал координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев.

Он посоветовал начать именно с восстановления пароля, независимо от того, какая именно платформа подверглась атаке. Если эта процедура удалась, следующий шаг — смена секретного кода.

Если же восстановление не удалось, то нужно обращаться к администрации платформы, с которой украли аккаунт, добавило «АБН24».

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