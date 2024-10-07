Эксперт по безопасности на дорогах Крохмаль раскритиковал идею проверки ОСАГО по камерам

Руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль прокомментировал инициативу о проверке полиса ОСАГО через камеры. Такие меры планируют принять в марте 2025 года, сообщило ИА НСН.
Эксперт раскритиковал предложение, отметив, что из-за него возрастет количество поддельных полисов, оформленных через подставные компании.
«В центральной части России есть регионы, где на районных дорогах не установлены камеры видеофиксации», — добавил специалист.
Еще одним последствием он назвал передел рынка и возникновение теневых зон. В таких местах невозможно осуществлять контроль за водителями, пояснил Крохмаль.
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