Эксперт по безопасности на дорогах Крохмаль раскритиковал идею проверки ОСАГО по камерам

Руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль прокомментировал инициативу о проверке полиса ОСАГО через камеры. Такие меры планируют принять в марте 2025 года, сообщило ИА НСН .

Эксперт раскритиковал предложение, отметив, что из-за него возрастет количество поддельных полисов, оформленных через подставные компании.

«В центральной части России есть регионы, где на районных дорогах не установлены камеры видеофиксации», — добавил специалист.

Еще одним последствием он назвал передел рынка и возникновение теневых зон. В таких местах невозможно осуществлять контроль за водителями, пояснил Крохмаль.