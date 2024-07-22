Эксперт по безопасности Луцик назвал кражу данных основной целью мошенников при охоте на пароли от «Госуслуг»

Мошенники, получив доступ к паролю от «Госуслуг», могут легко манипулировать данными пользователей и использовать их для обмана. Об этом «ФедералПресс» рассказал член рабочих групп по безопасности в экспертных советах по цифровой экономике Госдумы и Минцифры РФ, а также лектор Российского общества «Знание» Павел Луцик.

Он напомнил, что важно периодически менять пароли на сервисе, предпочтительно каждые два-три месяца. Потому что часто пользователи сами раскрывают свои персональные данные, включая доступ к личному кабинету на «Госуслугах», становясь жертвами социальной инженерии, такой как фишинг и другие уловки мошенников.

Таким образом злоумышленники могут получить всю необходимую информацию о человеке, так как там хранятся важные данные — паспортные данные, СНИЛС, банковские реквизиты, справка 2-НДФЛ и прочее. Мошенники непременно воспользуются этим с целью осуществления обмана и будут вести разговор по телефону максимально убедительно, опираясь на реальные данные, разъяснил эксперт.

По словам Луцика, через «Госуслуги» мошенники могут авторизоваться на сайтах банков, используя чужой профиль, и оформить кредит на имя жертвы. Кроме того, они могут получить чужие налоговые вычеты, обманывать других людей или продавать данные вместе с доступом к «Госуслугам» другим злоумышленникам.