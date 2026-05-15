Эксперт по безопасности Ковалев объяснил, что делать при возгорании в лесу

Старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения Денис Ковалев дал рекомендации по действиям при возгорании в лесу. Он подчеркнул, что самостоятельно тушить пожар можно лишь на начальной стадии, написала «Газета.Ru» .

Эксперт отметил, что для тушения могут пригодиться лопата, ведро или топор, если они есть под рукой. Начинающееся возгорание можно залить водой. Если воды нет, рекомендуется забрасывать кромку пожара землей, чтобы перекрыть доступ кислорода, добавил RT.

Ковалев также рассказал, что можно использовать пучок сырых веток или плотную одежду, смоченную водой, нанося скользящие удары по кромке огня в сторону выгоревшего участка. Особо быстро, по его словам, пожары разгораются в хвойных лесах.

«Никогда не тушите пожар в одиночку», — предупредил специалист.

Если за 30 секунд сбить пламя не удалось или огонь поднялся выше колен, необходимо позвонить в службы по номерам 101 или 112, сообщить координаты и уйти в безопасное место.