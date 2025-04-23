Эксперт по безопасности Иванов: камеры с датчиками помогут защитить дачу от воров

Специалист посоветовал устанавливать на участках системы видеонаблюдения для предотвращения краж.

«Одно из действенных решений для того чтобы обезопасить дачу против воров — установка видеонаблюдения с выводом камер на телефон или любое другое устройство, которое всегда под рукой», — пояснил эксперт.

По его словам, в приложении можно настроить уведомления о движении от датчика. Так владелец всегда будет в курсе, что происходит на его территории. Искать нужный фрагмент записи не придется: система помечает подозрительные моменты, поэтому пересматривать видео целиком не нужно.