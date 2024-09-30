Эксперт по безопасности Хуранов призвал дачников перед наступлением зимы перекрыть в доме газ и воду

Исполняющий обязанности декана факультета безопасности жизнедеятельности Государственного университета просвещения Алим Хуранов в беседе с NEWS.ru призвал дачников перед наступлением зимнего сезона перекрыть в домах газ и воду, а также отключить энергоснабжение.
Таким образом, по словам эксперта, россияне исключат возможность пожара на даче зимой.
«Перекройте воду, слейте ее из систем отопления, смесителей и бачков унитаза — из всех емкостей. Иначе трубы может разорвать на морозе», — добавил Хуранов.
Он также посоветовал установить на крыше снегозадержатели, чтобы под тяжестью осадков не пострадала водосточная система.
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