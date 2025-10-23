Эксперт по безопасности Халилов призвал всегда соблюдать дистанцию с подозрительными людьми

Подозрительные личности в многоквартирном доме могут представлять серьезную угрозу для жильцов. Люди сталкиваются с пьяницами, наркоманами и закладчиками, которые часто посещают подъезды. Как действовать при таких встречах, рассказал эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов в беседе с Общественной Службой Новостей .

Специалист посоветовал всегда соблюдать дистанцию с пугающими людьми, быть готовым к самообороне и обращаться в полицию. По его словам, перцовый баллончик — это доступное и эффективное средство самообороны. Однако главное — уметь им пользоваться.

«Здесь самое важное — это поведение человека. Если вы сами лезете на рожон, сами провоцируете незнакомых людей, не можете считать угрозу, которая от них исходит, то как бы вы ни вооружались, против огнестрельного оружия или ножа у вас будет не много шансов», — предупредил Халилов.

По его словам, если подозрительные люди пытаются завязать разговор, важно вести себя вежливо и культурно, чтобы не спровоцировать конфликт.