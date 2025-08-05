Эксперт по безопасности Халилов посоветовал при первых признаках стихии укрываться в здании

Эксперт по безопасности и выживанию Эд Халилов в интервью радио Sputnik рассказал о правилах поведения при сложных погодных условиях.

По словам специалиста, опасность стихии не только в самом дожде, но и в сопутствующих рисках: оборванные провода под напряжением, молнии, внезапные потоки воды. В непогоду лучше не находиться на улице, так как возрастает риск обрыва линий электропередач и ударов молний

«Отдельно опасаться стоит молний. Вопреки мифам, что они бьют только в высокие объекты, молния может попасть и в людей на открытой местности», — отметил эксперт.

Чтобы не стать жертвой непогоды, Халилов посоветовал при первых признаках грозы или ливня зайти в любое капитальное здание — магазин, торговый центр, подъезд. Также стоит избегать линий электропередач — если видите оборванные провода, обходите их как можно дальше», подчеркнул собеседник.