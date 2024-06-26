Эксперт по безопасности Гринин: мокрая одежда поможет проскочить через огонь

При пожаре самое главное — оперативно и правильно эвакуироваться. Так, проскочить сквозь пламя поможет мокрая одежда, рассказал председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин в беседе с «Москвой 24».

По словам эксперта, мокрая ткань в какой-то степени может выполнить роль защитного фильтра. Также стоит помнить, что относительно пригодный для дыхания воздух находится ближе к полу. Если человек уже чувствует гарь, лучше проползти на четвереньках.

Кроме того, ни в коем случае нельзя пользоваться лифтом — спускаться нужно только по лестнице, отметил Гринин.