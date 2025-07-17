Эксперт по безопасности Ефремов напомнил, что мокрая одежда может притянуть молнию
Эксперт по безопасности Алексей Ефремов рассказал, как вести себя во время грозы, чтобы избежать опасности. Об этом сообщил aif.ru.
По словам специалиста, мобильный телефон не притягивает молнию, в отличие от проводного.
«Самое главное — не телефон в руках, а то, где вы находитесь: на открытом месте, у воды или под высоким деревом — риск намного выше», — заявил эксперт.
Он также отметил, что купаться во время грозы — большая ошибка, ведь вода — сильнейший проводник электричества. Кроме того, вероятность удара молнии возрастает из-за мокрой одежды.
А вот утверждение, что цепочки и кольца притягивают разряд, не имеет обоснования. Они слишком маленькие для такой реакции, добавил сайт KP.RU.