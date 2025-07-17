Эксперт по безопасности Ефремов напомнил, что мокрая одежда может притянуть молнию

Эксперт по безопасности Алексей Ефремов рассказал, как вести себя во время грозы, чтобы избежать опасности. Об этом сообщил aif.ru .

По словам специалиста, мобильный телефон не притягивает молнию, в отличие от проводного.

«Самое главное — не телефон в руках, а то, где вы находитесь: на открытом месте, у воды или под высоким деревом — риск намного выше», — заявил эксперт.

Он также отметил, что купаться во время грозы — большая ошибка, ведь вода — сильнейший проводник электричества. Кроме того, вероятность удара молнии возрастает из-за мокрой одежды.

А вот утверждение, что цепочки и кольца притягивают разряд, не имеет обоснования. Они слишком маленькие для такой реакции, добавил сайт KP.RU.