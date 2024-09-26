Эксперт по безопасности Дворянский заявил о заинтересованности россиян в повышении киберграмотности

В интернете все больше популярности набирают курсы и вебинары, направленные на обучение борьбе с мошенничеством. Эту информацию озвучил в эфире радиостанции «Говорит Москва» эксперт в области кибербезопасности и директор по информационной безопасности ПАО «Элемент» Александр Дворянский.

Он подчеркнул, что уровень киберграмотности растет, однако этот процесс происходит медленнее, чем хотелось бы, поскольку мошенники также постоянно развиваются и адаптируются. Поэтому обучение пользователей должно проводиться регулярно, а не только один раз.

На сегодняшний день в сети доступно множество курсов и вебинаров, а также информации о том, как правильно реагировать на потенциальные угрозы, различать поддельные звонки и настоящие. При желании каждый желающий может найти достаточно материалов для самостоятельного обучения.