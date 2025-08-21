Эксперт по безопасности Дуб указала на подводные камни идеи о слежке провайдеров за аферистами
В России планируется обязать телекоммуникационные компании и интернет-провайдеров мониторить подозрительную активность пользователей и сообщать о ней органам власти. Способна ли данная мера сократить масштабы телефонного мошенничества, рассказала эксперт по безопасности Екатерина Дуб в беседе с «Ридусом».
По ее словам, компании связи прекрасно осведомлены о существовании аферистов, но до настоящего времени не принимали действенных мер, и вряд ли скоро начнут.
«Мошенники меняют протокол соединения, меняют IP-адреса, и вычислить их достаточно сложно. Они используют также подмену номеров», — добавила специалист.
Кроме того, эксперт отметила, что зафиксировать мошеннические звонки из-за границы сложнее, а значительная часть исходит именно оттуда.