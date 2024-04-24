Эксперт по безопасности Боднар призвал соблюдать информационную гигиену, чтобы не нарваться на мошенников | 360°

Общество 24 апреля 2024, 15:56 Эксперт по безопасности Боднар призвал соблюдать информационную гигиену, чтобы не нарваться на мошенников

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Гендиректор ГК «Рюрик», эксперт по безопасности бизнеса Александр Боднар призвал россиян соблюдать информационную гигиену в Сети, чтобы не стать жертвой мошенничества.

Как написало СМИ, к объявлениям в интернете должно быть такое же отношение, как и к объявлениям на заборе. А при интернет-заказах не нужно лениться звонить по контактным номерам для проверки действительности сайта компании-продавца.

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«Если вы сделали денежный перевод мошеннику, нужно обратиться в банк с требованием вернуть деньги и в полицию с заявлением, чтобы установили эпизод мошенничества», — сказал эксперт.

При соблюдении последовательных действий шансы на возвращение денег будут достаточно высокими, добавил он.