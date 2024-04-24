Эксперт по ароматам Шадрова: для дома лучше всего подходят мягкие или свежие запахи | 360°

Общество 24 апреля 2024, 11:41 Эксперт по ароматам Шадрова: для дома лучше всего подходят мягкие или свежие запахи

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Диффузоры создают уют и неповторимую атмосферу в пространстве. Для дома лучше всего подходят мягкие или свежие запахи, сообщила специалист по ароматам, предприниматель Елена Шадрова в беседе с «Абзацем».

«Аромат прежде всего должен вам нравиться, а не отвечать каким-то модным тенденциям. Вы почувствуете, будто проваливаетесь в него, хотите послушать вновь», — подчеркнула эксперт.

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Не стоит бояться экспериментировать и использовать разные ароматы в каждой комнате. Так, для прихожей подойдет древесный запах, для спальни — аромат чистого белья. На кухне устанавливать диффузоры не рекомендуется, отметила Шадрова.