Эксперт по алкоголю Черниговский указал на снижение потребления водки в России

Согласно последним исследованиям, спрос на некоторые виды спиртного заметно сокращается. Подробнее рассказал доцент Президентской академии в Санкт-Петербурге и эксперт алкогольного рынка Максим Черниговский в беседе с сайтом KP.RU .

По словам специалиста, объем выпуска водки в 2025 году упал на 4,2%, а коньяка — сразу на 13,3% по сравнению с предыдущим периодом.

«Потребление водки снижается уже четвертый год подряд. Кроме того, снизился и выпуск дешевых плодовых напитков», — подчеркнул Черниговский.

Он отметил, что основной спад зафиксирован именно среди популярных некогда слабоалкогольных напитков — джин-тоников и прочих легких коктейлей. Хотя раньше подобные продукты пользовались спросом благодаря своей низкой крепости и приятному вкусу, теперь они теряют аудиторию.