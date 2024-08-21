Эксперт по алкоголю Черниговский спрогнозировал рост цен на вина с наступлением осени

Гендиректор некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский в беседе с изданием kp.ru спрогнозировал рост цен на вина в России этой осенью.

По его словам, общий импорт вин в стране не упал, снижается лишь ввоз винодельческой продукции из недружественных стран. Несмотря на это, к осени цены на продукт немного увеличатся из-за повышения ввозных пошлин на вина из тех же недружественных стран.

«Это приведет к росту цен на всю винную продукцию — и из дружественных стран, и российскую», — сказал Черниговский.

Эксперт заметил, что российскому производству вин не хватает виноматериалов, поскольку их поставки из недружественных стран значительно сократились.