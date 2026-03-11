Эксперт по агрорынку Тихонов связал рост цен на яйца с увеличением издержек

Согласно официальной статистике Росстата, с начала текущего года стоимость яиц увеличилась на 14,1%. Стоит ли ожидать повторного резкого скачка цен, рассказал руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Президентской академии (РАНХиГС) Анатолий Тихонов в беседе с KP.RU .

По его словам, несмотря на характерное для зимы повышение стоимости яиц, оснований для такого же сильного повышения цен, как в прошлом году, пока нет.

«Рынок постепенно приходит в равновесное состояние после прошлого года, когда розничные цены порой были ниже себестоимости», — отметил эксперт.

Он добавил, что причины сегодняшней динамики цен существенно отличаются от прошлогодних. Так, нынешнее удорожание связано главным образом с увеличением производственных расходов. Тяжелые погодные условия прошедшей зимы увеличили затраты на электроэнергию и транспортировку продукции, также выросли расходы на кормовое зерно и ветеринарные средства.