Эксперт платформы «Мошеловка» Храпунова указала на рост числа мошенников в сфере ЖКХ

В связи с повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги участились случаи мошенничества. Куратор и эксперт платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова поделилась советами, как обезопасить себя от обманщиков в интервью радио Sputnik .

Мошенники активизировались на фоне возмущения граждан резким ростом тарифов ЖКХ, отметила Храпунова. Они рассылают сообщения в мессенджерах, представляясь сотрудниками управляющих компаний.

«Мошенники представляются сотрудниками управляющих компаний и говорят, что необходимо для уточнения данных в электронном виде подтвердить или сами данные, или прописку, или какие-то тарифы. Они аргументируют это тем, что без подтверждения этих данных будет еще больший рост тарифов, что, конечно, пугает людей», — рассказала эксперт.

Храпунова напомнила, что управляющая компания не будет запрашивать обновление и подтверждение данных через мессенджеры. Она призвала граждан не отвечать на такие сообщения и не сообщать коды из СМС.

«Нужно четко помнить, что управляющая компания не будет запрашивать обновление и подтверждение данных через мессенджеры. Это абсолютно запрещено. И, безусловно, никто никогда не будет запрашивать коды из СМС», — подчеркнулаХрапунова.