Эксперт платформы «Мошеловка» Храпунова: перечислять средства на помощь пострадавшим можно только проверенным каналам

Куратор и эксперт платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова в эфире радиостанции Sputnik рассказала, на какие моменты стоит обращать внимание при выборе онлайн-платформы для оказания помощи пострадавшим.

По ее словам, перечислять средства можно только проверенным и официальным каналам.

«Если вы никогда не делали переводы, то нужно следить за объявлениями на официальных ресурсах», — добавила эксперт.

Проверять сайты и Telegram-каналы с информацией о сборах можно через дату образования и открытия площадки. Устоявшихся информационные каналы всегда имеют длительные истории, добавила Храпунова.

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