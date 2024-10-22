Эксперт пл недвижимости Морозова заявила, что крымчанам выгоднее снимать жилье, чем брать вторичку в ипотеку

В Крыму арендовать жилье на длительный срок оказывается более выгодным для людей, чем покупать квартиру на вторичном рынке с использованием ипотеки. Об этом в беседе с «Крым 24» рассказала Алена Морозова, директор агентства недвижимости и жилищный юрист.

Она подчеркнула, что аренда недвижимости стоит столько же, сколько человек платил ранее. Если у арендатора есть средства для первоначального взноса, он может вложить их в депозит и получать доход от процентов, тем самым накапливая средства.

Также потенциальный покупатель может рассмотреть вариант покупки жилья на первичном рынке, где ипотечные ставки составляют 6%. Это относительно дешевое финансовое решение, заметила Морозова.