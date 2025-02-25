Эксперт Пименов предложил не замедлять, а автоматически выключать видеоигры через несколько часов

Вместо замедления игр нужно вводить их автоматическое отключение спустя несколько часов. Это позволит защитить детей от чрезмерного времени за компьютером. Таким предложением поделился эксперт в области игровой индустрии, директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов в беседе с Национальной Службой Новостей.