Эксперт Пименов предложил не замедлять, а автоматически выключать видеоигры через несколько часов

Вместо замедления игр нужно вводить их автоматическое отключение спустя несколько часов. Это позволит защитить детей от чрезмерного времени за компьютером. Таким предложением поделился эксперт в области игровой индустрии, директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов в беседе с Национальной Службой Новостей.

Специалист отметил, что замедление игрового процесса может привести к техническим затруднениям и не решит проблему игровой зависимости. Пименов также подчеркнул, что повышенный интерес к играми не обязательно приводит к зависимости, которая является отдельным диагнозом.

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