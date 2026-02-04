Эксперт Пермского Политеха Перевощикова назвала зимние сугробы естественным утеплителем для растений на даче

Зима в Перми оказалась многоснежной, и это хорошо для дачников, так как снежный покров можно эффективно использовать в хозяйстве. Об этом рассказала URA.RU инженер кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Анна Перевощикова.

Специалист отметила, что снег может служить естественным утеплителем для растений, источником ценной влаги для почвы и барьером от иссушающих ветров. Однако начинать набрасывать снег на грядки нужно после установления устойчивых морозов (–5…–7 градусов), чтобы не создать растениям условий тепличной сырости.

Ученые рекомендуют набрасывать снег в теплицы слоем до 30 сантиметров. Если снег становится зернистым и образует ледяную корку, его лучше стряхнуть с укрытых растений.

«При высокой плотности осадков больший слой снега может быть опасен», — предупредила Перевощикова.

Талая вода, полученная из чистого снега, полезна для полива рассады и комнатных растений. Она обладает мягкой структурой, имеет меньше примесей, чем водопроводная, и нейтральную кислотность. Однако качество талой воды напрямую зависит от чистоты исходного снега. Он должен быть собран вдали от дорог, промышленных объектов и полей, обработанных химикатами.

Для сбора снега нужно использовать чистую эмалированную посуду. Растапливать снег надо естественным способом — при комнатной температуре. После таяния необходимо профильтровать содержимое через несколько слоев марли. Вода должна быть комнатной температуры или на 2–3 градуса теплее.