Эксперт Перескокова заметила, что владельцы квартир стали смягчать условия аренды

Спрос на полностью готовые для проживания квартиры растет, а ликвидные объекты сдаются за несколько дней, пишет газета «Известия» .

Председатель комитета по недвижимости Союза пиарщиков России Наталья Перескокова сообщила, что арендаторы стали чаще выбирать квартиры с современным ремонтом, оборудованной кухней, кондиционером и быстрым интернетом.

Владельцы жилья смягчают условия сдачи, чтобы привлечь надежных нанимателей. В частности, они чаще готовы заключать договоры с арендаторами, у которых есть домашние животные.

Арендаторы реже хотят покупать мебель и технику самостоятельно и выбирают жилье, куда можно въехать сразу после договора. Рынок при этом остается рынком собственника.

Перескокова отметила, что ограниченное число качественных квартир и высокий спрос пока не создают условий для заметного снижения арендных ставок осенью. Главным преимуществом для нанимателя остается готовность быстро принять решение и выйти на сделку, передает aif.ru.