Эксперт Пензев обратил внимание, что выпуклые и блестящие глаза охлажденной рыбы указывают на ее свежесть

Выбрать качественную рыбу и сохранить ее полезные свойства — задача не из легких. Руководитель закупки рыбной продукции проекта «Москва — на волне» Дмитрий Пензев поделился с «Вечерней Москвой» рекомендациями по выбору и хранению рыбы.

При оценке охлажденной рыбы важно обратить внимание на несколько деталей. У свежей рыбы глаза должны быть выпуклыми, блестящими и влажными. Жабры — ярко-розовыми или красными, без слизи, с чистым запахом моря или свежего огурца. Чешуя блестит и плотно сидит, а ямка от нажатия быстро исчезает.

«Запах аммиака или серые, покрытые слизью жабры — сигнал, что такую рыбу брать нельзя», — предупредил Пензев.

Замороженная рыба должна иметь равномерный цвет без желтых или темных пятен. Ледяная глазурь должна быть тонкой, а не лежать толстым панцирем. Трещины на поверхности или снег внутри упаковки говорят о повторной заморозке.

Свежая и охлажденная рыба требует бережного обращения. Хранить ее нужно в самой холодной зоне холодильника при температуре от –2 до +2 градусов. Эксперт советует удалить жабры, но не мыть рыбу, так как лишняя влага ускоряет порчу. Далее рекомендуется завернуть тушку во влажную ткань или пергамент. Срок хранения такого вида продукции составляет до двух суток, добавил эксперт.