Эксперт ПЭК Коптев посоветовал перевозить саженцы на дачу вместе с комом земли

В преддверии летнего сезона саженцы на дачу необходимо перевозить вместе с комом земли. Об этом рассказал директор департамента сервиса ПЭК Игорь Коптев в беседе с Life.

По словам эксперта, корень с кусками грунта важно завернуть во влажную ткань, а затем упаковать в оберточную бумагу. Не стоит помещать саженцы в пленку, поскольку листьям необходим воздух.

Растения в горшках стоит перевозить в коробках, предварительно обмотав их пузырьковой пленкой. Внутри коробки не должно быть много свободного пространства, чтобы при резкой остановке цветы не повредились, отметил Коптев.