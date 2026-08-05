Эксперт Патешман назвал способы снизить плату за аренду жилья

Финансовый консультант Александр Патешман рассказал, как договориться с владельцем о более низкой цене долгосрочной аренды, сообщает Life.ru .

Арендатор может получить скидку, если готов заселиться сразу, заключить договор на два-три года или внести плату за несколько месяцев вперед. Долгий срок дает владельцу стабильный доход, а предоплата снижает риск задержек платежей.

Патешман посоветовал подтвердить платежеспособность документами. Это может быть пропуск на работу в крупную компанию или подтверждение стабильного дохода. Владельцу важно понимать, что жилец планирует снимать квартиру долго и сможет вовремя платить.

Поводом для торга могут стать недостатки жилья. Арендатор вправе предложить зачесть в счет платы расходы на клининг, если квартира требует уборки. При нехватке мебели или техники можно договориться об установке своего холодильника, плиты или других предметов, которые останутся владельцу после окончания аренды.

Эксперт добавил, что при оплате наличными с кредитной карты можно предложить владельцу разделить комиссию за снятие денег. По его словам, результат дает конструктивный диалог и готовность предложить арендодателю выгодные условия.