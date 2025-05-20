Эксперт Панченко спрогнозировал падение цен на клубнику в середине июня

Стоимость клубники и других ягод достигла небывалых высот. Причина — заморозки, от которых не застрахован даже юг России. О динамике цен рассказал управляющий партнер Agro and Food Communications Александр Панченко в беседе с сайтом Life .

«Сейчас клубника — это такое баловство для тех, у кого есть деньги, доход и возможности. Клубника станет общедоступным товаром примерно к середине июня», — отметил эксперт.

На текущий момент средняя цена за килограмм клубники в Москве составляет 1200 рублей, притом что поставки уже поступили из Крыма и Кубани. Клубника из Турции обходится дешевле — примерно в 900 рублей за килограмм, однако ее вкусовые качества уступают отечественной.

Ситуация начнет меняться при поступлении урожая из Подмосковья и других российских регионов. Это приведет к переполнению рынка и клубника подешевеет на 20%, заключил Панченко.