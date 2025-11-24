Эксперт Ozon Лагерной призвал использовать технику комбинированного торможения двигателем, чтобы избежать заноса на льду

С приходом дождей и заморозков водителям приходится сталкиваться с повышенными рисками на дорогах. Особенно это касается грузовых автомобилей, у которых увеличивается тормозной путь и вероятность заноса. Руководитель направления безопасности дорожного движения Ozon Евгений Лагерной поделился с URA.RU советами, как сделать поездки безопасными в условиях непогоды.

По словам эксперта, перед выездом важно провести тщательную проверку автомобиля: проверить давление в шинах, состояние протектора, работу тормозной системы, световых приборов и других датчиков. Также полезно заранее изучить маршрут и дорожную ситуацию.

Перед поездкой по снегу необходимо как следует прогреть двигатель. Трогаться следует плавно, на первой передаче с минимальными оборотами, когда температура охлаждающей жидкости достигнет 85–90 градусов. Двигаться лучше по снежной колее со скоростью не более 40 километров в час.

На льду коэффициент сцепления шин с дорогой значительно снижается, что увеличивает риск заноса. Чтобы избежать потери управления, рекомендуется использовать технику комбинированного торможения двигателем.

«Чтобы не уйти в занос, стоит сбросить газ без выжима сцепления, дать "промежуточный газ", включить пониженную передачу и плавно отпустить сцепление», — посоветовал Лагерной.

Для тяжелой «ГАЗели» в гололед общий скоростной режим не должен превышать 20 километров в час, а дистанция между автомобилями должна составлять удвоенную скорость машины, добавил специалист.