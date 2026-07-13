Эксперт «Озон Фармацевтики» Гришин предложил покупать дженерики для экономии на лекарствах

Директор по связям с общественностью группы «Озон Фармацевтика» Роман Гришин в беседе с Life.ru рассказал, как можно снизить затраты на покупку лекарств и при этом не рисковать здоровьем.

Одним из эффективных способов экономии эксперт назвал выбор дженериков — воспроизведенных препаратов. Они часто стоят значительно дешевле оригинальных, поскольку производители не тратят средства на клинические исследования и продвижение, как это делают разработчики оригинальных препаратов.

По словам Гришина, перед выходом на рынок дженерики проходят строгую проверку и должны подтвердить биоэквивалентность оригиналу. Это означает, что они содержат то же действующее вещество, имеют такую же дозировку и форму выпуска, а также одинаковую скорость всасывания в организме. Кроме того, они проходят государственную регистрацию и контроль качества.