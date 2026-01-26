Эксперт ОУПБР Лебедев заявил о снижении интереса молодежи к алкоголю

Производители пивоваренных продуктов испытывают серьезные трудности на рынке, а предпочтения молодежи смещаются в пользу безалкогольной продукции, включая кофейные напитки. Об этом заявил исполнительный директор ассоциации «Объединение участников пивобезалкогольного рынка» (ОУПБР) Камаль Лебедев в беседе с ИА НСН .

Специалист подчеркнул изменение предпочтений среди молодых потребителей. По его словам, ранее наблюдалось увлечение крафтовым пивом, однако сейчас интерес сместился в сторону разнообразия кофе с различными сиропами, шоколада с добавками и прочих альтернативных предложений.

«Интерес, особенно молодого поколения, которого в процентном отношении с остальным населением увеличивается, к алкоголю и пиву в частности снизился», — отметил эксперт.

При этом он указал на экономические факторы давления на отрасль. Так, повышение цен вследствие инфляционных процессов снижает покупательную способность населения.