Эксперт оценил предложение по созданию детских сим-карт в России

Информационная безопасность и обучение детей работе с данными являются очень важными задачами воспитания. Об этом заявил директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов в беседе с RuNews24.ru .

Так он прокомментировал предложение первого зампреда комитета ГД по защите семьи Татьяны Буцкой создать сим-карты для детей. На таких модулях разрешили бы бесплатно посещать сайты с обучающими программами и ограничили бы доступ ко «взрослым» играм.

По словам Пегова, некоторые медиасервисы уже сформировали специальные тарифы для несовершеннолетних пользователей. В них включен показ только детского и безопасного контента.

Пегов отметил, что в обязанность оператора входит предоставление пользователю доступа в социально значимые интернет-пространства, даже если у клиента нет денег на счету. Специалист предложил построить принцип детских тарифов по похожему принципу. Они будут пускать только на те сайты, которые есть в списке утвержденных.

При этом, по мнению Пегова, эффективнее повысить компьютерную грамотность и ответственность родителей. Тогда бы не потребовались детские тарифы.

Ранее директор продукта «Защитник» от МТС Андрей Бийчук рассказал, что мошенники начали привлекать детей в качестве посредников при проворачивании афер. По его данным, аферисты создали сети «дропперов» из несовершеннолетних, которые откликнулись на объявления о подработке.