Эксперт от ID20 Комаров предупредил о дальнейшем росте цен на бензин

В 2025 году при сохранении текущих тенденций цены на бензин и дизельное топливо в России продолжат расти. Такой прогноз дал гендиректор программы по автоматизации управления автопарками ID20 Михаил Комаров в беседе с « Известиями ».

По его словам, ближе к лету стоимость может увеличиться на 7-10%. Уже в феврале ожидается повышение на 1-2%, считает эксперт.

«Это продолжит оказывать влияние на расходы автопарков и конечных потребителей, которым будет важно найти точки оптимизации расходов на топливо», — отметил специалист.

Он также предположил, что больше всего ситуация коснется юридических лиц, так как их транспортные затраты зачастую превышают расходы обычного автовладельца.