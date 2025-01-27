Эксперт от ID20 Комаров предупредил о дальнейшем росте цен на бензин

В 2025 году при сохранении текущих тенденций цены на бензин и дизельное топливо в России продолжат расти. Такой прогноз дал гендиректор программы по автоматизации управления автопарками ID20 Михаил Комаров в беседе с «Известиями».
По его словам, ближе к лету стоимость может увеличиться на 7-10%. Уже в феврале ожидается повышение на 1-2%, считает эксперт.
«Это продолжит оказывать влияние на расходы автопарков и конечных потребителей, которым будет важно найти точки оптимизации расходов на топливо», — отметил специалист.
Он также предположил, что больше всего ситуация коснется юридических лиц, так как их транспортные затраты зачастую превышают расходы обычного автовладельца.
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