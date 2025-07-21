Эксперт Орлов предложили ограничить использование курьерами СИМ с электромоторами

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил запретить курьерам использовать средства индивидуальной мобильности с электромоторами. Копия обращения на имя главы Минтранса Андрея Никитина появилась в распоряжении RT .

По словам Орлова, в последние годы одной из основных групп пользователей самокатов и велосипедов с электрическими моторами стали курьеры служб доставки онлайн-заказов. Эксперт отметил, что они регулярно передвигаются по тротуарам, угрожая безопасности граждан, особенно детей.

Общественник подчеркнул, что проблема усугубляется из-за спешки, с которой многие курьеры стремятся выполнить как можно больше заказов.

«Неслучайно в средствах массовой информации регулярно появляются сообщения о том, что курьер на электросамокате или электровелосипеде стал причиной очередного ДТП с серьезными последствиями для здоровья третьих лиц», — подчеркнул специалист.

Он также обратил внимание на то, что такие транспортные средства могут весить 50—70 килограммов и не имеют систем экстренного торможения. Орлов призвал рассмотреть вопрос о внесении изменений в нормативно-правовые акты, чтобы запретить использование таких средств курьерами.