Эксперт «Опоры России» Максимов предрек спад объема строительства торговых центров из-за отсутствия новых проектов

Вице-президент «Опоры России» Вадлен Максимов в интервью ИА НСН заявил, что увеличение объема ввода торговых центров в России связано с инерцией прошлых лет. В ближайшей перспективе их рост сократится из-за ухода торговли в онлайн и изменения потребительского поведения.

Объем ввода торговых центров в 2026 году может увеличиться на 21% год к году, но это не будет продолжаться бесконечно. Рынок торговой недвижимости ждет спад объема нового строительства из-за отсутствия новых проектов.

Максимов пояснил, что сейчас мы видим продолжение прошлых трендов, но ситуация изменилась радикально. Решение о строительстве торговых центров принималось гораздо раньше, и они открываются сейчас, но в будущем количество торговых центров не будет расти такими темпами, как раньше.

Доходность торговых центров снизилась, и для многих это уже не такой привлекательный бизнес, каким был до 2019 года. В регионах было много обеспеченных людей, которые вкладывали в торговые центры, но сейчас ситуация изменилась, и бизнесу нужно крутиться, чтобы привлекать арендаторов и покупателей.