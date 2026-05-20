Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Соколов указал на негативное влияние дачной техники на слух

С приходом теплого времени года дачники активно берутся за работу, используя различные инструменты: от бензопил до триммеров. Однако не все учитывают, что такая техника может негативно сказаться на здоровье, в частности на слухе. Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов подчеркнул в интервью Life.ru , что длительное воздействие громких звуков представляет серьезную опасность.

Проблема заключается в сочетании высокой громкости и продолжительной работы с инструментом на близком расстоянии. Например, бензиновая цепная пила создает шум до 115 дБ, бензиновый триммер — до 110 дБ, а перфораторы и отбойные молотки — до 105 дБ.

«При работе без защиты длительное воздействие шума свыше 80 дБ — особенно более часа — опасно для слуха», — предупредил Соколов.

После завершения работ могут появиться первые признаки перегрузки: звон или шум в ушах, заложенность, приглушенный слух, повышенная чувствительность к звукам, головокружение и головная боль. Если симптомы не исчезают в течение нескольких часов или повторяются после каждой шумовой нагрузки, необходимо обратиться к специалисту.

Для защиты слуха при шуме до 95 дБ эксперт рекомендует использовать качественные беруши, которые плотно перекрывают слуховой канал.