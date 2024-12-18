Эксперт ОНФ Коренева призвала россиян отстаивать право на получение оригинального препарата

Вопрос замены оригинальных препаратов дженериками остро стоит в сообществе пациентов с редкими заболеваниями. Некоторые представители сообщества считают, что замена может ухудшить состояние больных. О том, как отстоять право на оригинальные препараты, рассказала Общественной Службе Новостей эксперт ОНФ Галина Коренева.

Она отметила, что новость о регистрации препарата «Трилекса» и его мгновенной закупке для «Круга добра» вызвала шок у родителей, пациентов с муковисцидозом и всех людей с редкими болезнями. По словам эксперта, это обоснованная тревога: в мире нет информации об этом лекарстве и его эффективности.

Галина Коренева назвала три способа отстоять право на оригинальный препарат: категорический отказ от дженерика, согласие на его прием с фиксацией нежелательных последствий и получение лекарства по жизненным показаниям по торговому наименованию. Последний вариант, на ее взгляд, наиболее безопасен.