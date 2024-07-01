Эксперт ОНФ Пожарская: с 1 июля повысятся процентные ставки при отказе заемщика от страховки

Порядок выплаты задолженности по кредитам изменился в России с 1 июля. Так, теперь будут повышаться процентные ставки при отказе заемщика от страховки, рассказала эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» Александра Пожарская в эфире радио Sputnik.

По ее словам, банки вынуждены пойти на этот шаг в случае, если заемщик не справляется со своими обязательствами. Однако финансовые организации значительно повышать ставки не будут, поскольку регулятор не одобрит подобные действия.

В целом банки, если с ними вовремя обсуждать возможные варианты решения проблемы, могут пойти навстречу, отметила Пожарская.