Эксперт НТИ Воронин: при переводе от неизвестного нужно обращаться в свой банк

При поступлении денег от неизвестного человека следует обратиться в свой банк. Такое мнение высказал заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ на базе МГУ имени М. В. Ломоносова Тимофей Воронин в беседе с RT .

Специалист посоветовал не переводить полученную сумму обратно, даже если виден номер телефона отправителя и незнакомец попросил о возврате. Так можно стать жертвой мошенников.

«Мошенники могут использовать вас в качестве одного из звеньев цепи, необходимой для усложнения работы правоохранительных органов. Украденные средства могут пройти через несколько человек и их карты, а только потом поступить на счет мошенников», — предупредил эксперт.

По его словам, еще один сценарий предполагает шантаж. Злоумышленники могут заявить, что деньги отправлены на счет террористов, из-за чего потерпевшего вынудят совершить противоправные действия.