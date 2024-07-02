Эксперт НТИ Пермяков: смартфоны нельзя заряжать под прямыми солнечными лучами

Летом в сильную жару ни в коем случае нельзя заряжать смартфоны под прямыми солнечными лучами, например, на подоконнике. Об этом рассказал замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслан Пермяков в беседе с RT.

По словам специалиста, также не стоит держать устройства в местах, где нет вентиляции — в сумках и чемоданах. Процесс зарядки, игры или использование высоконагруженных приложений нагревает смартфон еще быстрее.

Пермяков отметил, что перегрев всегда плохо сказывается на аккумуляторе. Он может вздуться, повредив остальные детали смартфона.