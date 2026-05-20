Эксперт «НПО Соболевский завод» Детина рассказала, как дачникам избежать пожаров в новом сезоне

С приходом теплых дней на дачах возрастает риск возгораний. По информации МЧС, весной и в начале лета их количество увеличивается в два-три раза. Главные причины — сухая трава, мусор, неполадки с электропроводкой и проблемы с печным отоплением после зимы. Об этом сообщил Daily Moscow .

Генеральный директор производителя аэрозольных систем пожаротушения «НПО Соболевский завод» Ксения Детина подчеркнула: «Самая большая проблема на дачах — это длительное отсутствие людей. Пока хозяева в городе, старая проводка, дешевая гирлянда или неисправный удлинитель могут сделать свое черное дело».

В 2026 году вступили в силу новые правила противопожарного режима. Теперь разводить открытый огонь можно на расстоянии от 15 метров до построек (или 7,5 метра при использовании металлической емкости), для мангалов достаточно пяти метров. Сжигание мусора разрешено только в специально оборудованных местах.

В период особого противопожарного режима, который уже введен в ряде регионов, любые костры и сжигание мусора запрещены полностью, а штрафы увеличиваются до 10–20 тысяч рублей для граждан и до 800 тысяч рублей для юридических лиц.

Специалисты советуют перед началом сезона очистить участок, проверить проводку и дымоходы, а также обеспечить наличие средств первичного пожаротушения. Если возгорание произошло, при небольшом очаге его можно попытаться потушить самостоятельно, однако при распространении огня необходимо сразу вызвать экстренные службы по номеру 112 и эвакуироваться.