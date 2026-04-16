Эксперт Новопортовского месторождения Захаров отметил привлекательность мерзлотника на Ямале для туристов

На берегу Обской губы — крупнейшего залива Карского моря — находится уникальный рукотворный холодильник, который может привлечь туристов на Ямал. Об этом рассказал представитель оператора Новопортовского месторождения Евгений Захаров, сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Сейчас этот мерзлотник, построенный для хранения рыбы, не используется местным рыбзаводом, который раньше был его собственником. Однако работники продолжают поддерживать сооружение в должном состоянии, чтобы его не затопило. Они устанавливают опорные подпорки и укрепляют стены.

Мерзлотник был построен в середине 1950-х годов без применения техники. Рабочие лопатами и кирками продолбили коридоры протяженностью 1700 метров в вечной мерзлоте. Сооружение находится на глубине 10–12 метров, где круглый год сохраняется температура от –12…–14 градусов.