Эксперт Новопортовского месторождения Захаров отметил привлекательность мерзлотника на Ямале для туристов
На берегу Обской губы — крупнейшего залива Карского моря — находится уникальный рукотворный холодильник, который может привлечь туристов на Ямал. Об этом рассказал представитель оператора Новопортовского месторождения Евгений Захаров, сообщил сайт телеканала «Звезда».
Сейчас этот мерзлотник, построенный для хранения рыбы, не используется местным рыбзаводом, который раньше был его собственником. Однако работники продолжают поддерживать сооружение в должном состоянии, чтобы его не затопило. Они устанавливают опорные подпорки и укрепляют стены.
Мерзлотник был построен в середине 1950-х годов без применения техники. Рабочие лопатами и кирками продолбили коридоры протяженностью 1700 метров в вечной мерзлоте. Сооружение находится на глубине 10–12 метров, где круглый год сохраняется температура от –12…–14 градусов.