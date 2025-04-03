Эксперт НИУ ВШЭ Дубинина: изучение китайского языка требует понимания культуры

В условиях укрепления экономических связей между Россией и Китаем растет спрос на специалистов со знанием китайского языка. Академический руководитель онлайн-магистратуры «Китайский язык в межкультурной бизнес-коммуникации», доцент Школы иностранных языков НИУ ВШЭ, PhD (China) Мария Дубинина рассказала «Газете.Ru» об особенностях изучения китайского языка для профессионального роста.

По словам эксперта, китайский считается сложным языком из-за фонетической системы, тонов и иероглифической письменности. Изучение языка требует понимания древней китайской культуры, которая влияет на его структуру. Необходимо уметь говорить уместно и в соответствии с контекстом общения, а также быть гибким и понимать логику языка.

Дубинина отмечает, что знание языка само по себе не гарантирует успеха в работе. Важно понимать деловой этикет Китая, традиции бизнес-общения и деловые практики. Это особенно актуально для специалистов, стремящихся к успешной карьере.

Эксперт рекомендует погружаться в культуру Китая, слушать подкасты, смотреть фильмы и сериалы, выписывать лексику и использовать ее в разных ситуациях. Полезны стажировки, проекты, языковые партнеры в соцсетях или общение с искусственным интеллектом.