Эксперт НИУ ВШЭ Бочавер отметила, что каждый седьмой школьник становится жертвой буллинга

Каждый седьмой российский школьник сталкивается с травлей. Об этом сообщила директор Центра исследований современного детства Института образования НИУ ВШЭ Александра Бочавер в беседе с KP.RU .

Бочавер рассмотрела буллинг как деструктивную форму совместного преодоления стресса в школьном сообществе. Она выделила четыре этапа этого процесса: поиск виноватого, вытеснение жертвы на маргинальные позиции, создание нарратива о нормальности происходящего и распространение буллинг-поведения.

Исследование показало три типа поведения учителей: профилактика, реагирование на явные случаи и игнорирование. Педагоги чаще всего видят и знают о травле, но вмешиваются редко и не слишком успешно.

Юрист в сфере образования Елена Крылова отметила, что по факту ничего не делается для борьбы с буллингом. Чтобы до штрафов дело дошло — такого в ее практике не встречалось. Обычно школы ограничиваются вызовом родителей зачинщиков и объяснительными записками.

Председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев ранее рассказал о готовящемся законе против буллинга в школе. Планируется организовать «службы примирения», обучать педагогов противодействию буллингу и привлекать полицию для постановки детей-агрессоров на учет. Законопроект пока не внесен в Госдуму.