Эксперт НИУ ВШЭ Бочавер объяснила, что подростки участвуют в интернет-травле ради иллюзии сплоченности

Участие в интернет-травле помогает подросткам бороться с одиночеством и создает иллюзию сплоченности. Об этом сайту «Известия» рассказала директор Центра исследований современного детства НИУ ВШЭ Александра Бочавер.

По словам эксперта, потребность быть частью сообщества типична для переходного возраста. Желание снять эмоциональное напряжение и стать замеченными нередко приводит несовершеннолетних к буллингу в чатах, соцсетях и онлайн-играх.

«Травля может работать как механизм объединения группы: за счет отчуждения и отвержения одного или нескольких детей все остальные чувствуют большую сплоченность и взаимную поддержку», — цитирует Бочавер KP.RU.

Она добавила, что переживание подобного опыта для детей оказывается важнее морали и общественных норм. При этом буллинг держится на зрителях: без аудитории травля остается обычной ссорой двух человек.