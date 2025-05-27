Эксперт НИЯУ МИФИ Якубович предложил ограничить число банковских карт у пользователей

За первый квартал 2025 года российские граждане потеряли от действий мошенников свыше 6,8 миллиарда рублей. Эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук НИЯУ МИФИ Яков Якубович в разговоре с RuNews24.ru подчеркнул необходимость усиления мер противодействия кибермошенничеству и предложил ограничить количество банковских карт у пользователей.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем похищенных средств вырос на 60%. Успешному возврату подверглось всего 7,6%, что стало минимальным показателем за последний год. Улучшение механизмов возврата средств позволит повысить защищенность финансовой системы страны, добавил специалист.
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