Эксперт НИЯУ МИФИ Якубович предложил ограничить число банковских карт у пользователей

За первый квартал 2025 года российские граждане потеряли от действий мошенников свыше 6,8 миллиарда рублей. Эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук НИЯУ МИФИ Яков Якубович в разговоре с RuNews24.ru подчеркнул необходимость усиления мер противодействия кибермошенничеству и предложил ограничить количество банковских карт у пользователей.